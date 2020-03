Inicio Noticias Puebla Secuestros caen 90% y homicidios 26% en Puebla; lesiones suben 7%: Sesnsp

Secuestros caen 90% y homicidios 26% en Puebla; lesiones suben 7%: Sesnsp En los primeros dos meses de 2020, dos delitos de alto impacto disminuyeron significativamente en Puebla: los secuestros, con una caída del 90 por ciento, y los homicidios dolosos, con una del 26 por ciento, respecto al mismo bimestre del año pasado; en tanto, las lesiones dolosas subieron 7 por ciento. Así lo muestran los datos del reporte de “Incidencia delictiva del fuero común”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), donde resalta que, hasta febrero pasado, sólo hubo dos carpetas de investigación por secuestro, en su modalidad extorsiva, en la entidad poblana, en contraste con las 21 registradas en el mismo periodo de 2019. En cuanto a los homicidios con dolo, los primeros dos meses del 2020 terminaron con 145 denuncias por este delito, frente a las 197 del mismo lapso del año anterior. No obstante, vale remarcar que, del total casos registrados en el año presente, 99 se cometieron con arma de fuego, 13 con arma blanca y 33 con otro elemento. Por lo que se refiere a las lesiones dolosas, el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), registró 677 carpetas de investigación, esto es, 46 más que en los primeros dos meses de 2019. A nivel nacional también disminuyen Con estas cifras, Puebla se ubica dentro de una tendencia nacional a la baja, pues los homicidios dolosos pasaron de 4 mil 870 a 4 mil 663, lo cual representa un decremento de 4.25 por ciento. También los secuestros bajaron 45.6 por ciento, al pasar de 298, en el primer bimestre de 2019, a 162, durante el mismo periodo de 2020. Sólo las lesiones, como en el caso poblano, subieron 1.5 por ciento en los primeros dos meses del año en curso, al pasar de 24 mil 122 a 24 mil 498. homicidios puebla lesiones Puebla secuestros puebla Sesnsp

