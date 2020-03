Inicio Noticias Nacional Se avecina crisis económica, pero cumpliremos compromisos: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Se avecina crisis económica, pero cumpliremos compromisos: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que una “crisis económica se avecina” en México y el mundo, intensificada por la pandemia de Covid-19, pero confió en que el país saldrá adelante y que su gobierno cumplirá con los compromisos que adquirió con los mexicanos. Lo anterior, durante su discurso tras la supervisión de obras en el tramo carretero Barranca Larga–Ventanilla, en Oaxaca, donde mencionó que incluso ha pedido al Banco de México que cuide las reservas nacionales –que han acumulado 10 mil millones de dólares en el último año– y que no las use para detener la depreciación del peso. “Que nos aguantemos, porque en todo esto hay también un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera”, señaló. Como pocas veces en sus alocuciones, el mandatario aceptó que “avizora una crisis económica”, por lo que pidió a los oaxaqueños esperar a ver los efectos de esta etapa para determinar si su gobierno podrá completar la comunicación carretera del estado. “Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera (Oaxaca a Tuxtepec,), a ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos hemos comprometido”, previno. Ejército administrará 10 hospitales ante Covid-19 También desde Oaxaca, López Obrador dio a conocer que el Ejército administrará diez hospitales recién terminados en el país para que atiendan a pacientes enfermos por el nuevo coronavirus. “Estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército (…) en el contexto de la aplicación, si es necesario, del Plan DN-III, para que tanto el Ejército como la Marina nos vengan a reforzar”, expuso. Agregó que, en estos nuevos nosocomios, aún faltan materiales y equipo médico, por lo que instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que entregue recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que los tenga listos. “Nosotros no queremos que el pueblo sufra, no queremos que nadie pierda la vida, estamos trabajando profesionalmente y también cuidando que no se nos caiga mucho la economía”, apuntó. AMLO covid-19 crisis económica Ejercito hospitales

Etiqueta: AMLO covid-19 crisis económica Ejercito hospitales