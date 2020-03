Inicio Noticias Política PRI pide a alcalde de San Pedro cesar hostilidad en contra de regidora

Your browser does not support the video tag.

PRI pide a alcalde de San Pedro cesar hostilidad en contra de regidora El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla exigió al edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, cesar “la hostilidad” en contra de la regidora priista Beatriz Pérez Fragozo, quien votó en contra de los estados financieros del alcalde. En un comunicado, explicó que los documentos presentados por el primer regidor esta semana tuvieron irregularidades, por lo que la mayoría de los regidores votaron en contra. Además, Pérez Fragozo afirmó que la desaprobación de los estados financieros busca la transparencia. El tricolor señaló que no sólo su militante sufre de hostilidad, sino también actores políticos de otras fracciones partidistas. Cabe mencionar que los acuerdos que se alcanzaron fueron: destituir al oficial mayor del registro civil y poner a un regidor, la nueva conformación de comisiones, así como crear la de Bienestar Social, además de que se dejó sin efecto el acuerdo que facultaba al presidente municipal para suscribir contratos o convenios, además de disolver el Comité de Obra Pública para que su integración sea resultado de la convocatoria pública. Beatriz Pérez Fragozo Luis Alberto Arriaga Lila san pedro cholula

Etiqueta: Beatriz Pérez Fragozo Luis Alberto Arriaga Lila san pedro cholula