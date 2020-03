Inicio Noticias Política Por pandemia de Covid-19, Congreso de Puebla suspende actividades

Por pandemia de Covid-19, Congreso de Puebla suspende actividades Debido a la contingencia por la pandemia de Covid-19, el Congreso de Puebla decidió suspender labores desde el próximo lunes hasta nuevo aviso, y en caso de excepción y urgencia, se implementarán guardias con el personal estrictamente necesario. De esta manera, los plazos y términos relativos a las funciones inherentes al Poder Legislativo y las que se originen por requerimientos de orden jurisdiccional, laboral y de índole administrativo de cualquier autoridad y orden de gobierno, quedan suspendidas hasta nuevo aviso. No obstante, para atender los casos de excepción y de urgencia se implementarán guardias con el personal estrictamente necesario, bajo la coordinación de cada uno de los titulares de los órganos técnico-administrativo. El acuerdo establece que las guardias no se designarán a personal mayor de 50 años, que presente alguna enfermedad crónica degenerativa, con sistema inmune comprometido, con alguna discapacidad, o mujeres embarazadas o en lactancia. Es importante señalar que desde el pasado 17 de marzo el Congreso local determinó, de manera puntual y responsable, suspender los eventos masivos, las sesiones de la Comisión Permanente y todo acto en el que implicará la concentración de más de 50 personas. De igual forma se autorizó a las personas mayores de 50 años, mujeres embarazadas en lactancia y personas con alguna discapacidad adscritas al Poder Legislativo, a no presentarse a laborar hasta nuevo aviso. Congreso Puebla Covid-19 Puebla

