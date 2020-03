Inicio Noticias Nacional Por contingencia, crece expulsión de jóvenes LGBT de sus casas

Por contingencia, crece expulsión de jóvenes LGBT de sus casas Durante la contingencia por la llegada del Covid-19 a México, los casos de jóvenes que son expulsados de sus casas por revelar su orientación sexual se disparó en 650 por ciento, pues la organización It Gets Better en México recibió 15 reportes en 10 días. Para Alex Orué, director de la organización en el país, el número representa una crisis, pues regularmente atienden a sólo dos casos por semana. Explicó que una situaciónde incertidumbre por el llamado coronavirus y las medidas recomendadas de quedarse en casa son como “echarle gasolina” a problemas que ya se tenían: la alta incidencia de personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) que están en situación de calle, la falta de servicios públicos para ellos –sobre todo fuera de la Ciudad de México— y que regularmente no cuentan con el respaldo familiar, por lo que pueden sufrir violencia y discriminación dentro de su propio hogar. “Piensa en cualquier otro tipo de discriminación, por etnia, estrato socioeconómico, discapacidad, religión… cualquier otro factor, normalmente al llegar a casa nos encontramos con gente que o viene de un contexto similar o tiene empatía. Pero si eres LGBT, normalmente no encuentras referencias cercanas de gente como tú”, lamenta. Por ello, recomendó que para los días que se vienen, cada persona valore si la situación con su familia puede tornarse hostil, busque su red de apoyo con amigos u otros de su misma comunidad, e incluso tenga a la mano teléfonos y páginas de organizaciones como la que él dirige en caso de necesitar ayuda profesional. Fuente: Animal Político coronavirus covid-19 covid19

