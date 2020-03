Inicio Noticias Nacional Migrantes menores no podrán ingresar a la frontera de México: SRE

Your browser does not support the video tag.

Migrantes menores no podrán ingresar a la frontera de México: SRE La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, ante la contingencia de salud mundial, se evalúa la llegada a México de algunos migrantes que pidieron asilo en Estados Unidos, aunque para proteger al sector vulnerable, no pueden ingresar menores ni adultos mayores. Así se dio a conocer a través de un comunicado, donde se señaló que tampoco se admitirán ciudadanos que no sean de El Salvador, Honduras y Guatemala, con el fin de minimizar la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza del país vecino del norte y así evitar el contagio de Covid-19. En este sentido, se estima que el número de personas migrantes a quienes se les autorizará el ingreso legal a territorio mexicano será inferior a cien por día. Estas personas migrantes son procesadas por las autoridades del gobierno de México bajo las distintas modalidades de estancia legal que la legislación migratoria nacional estipula. Covid-19 México migrantes México

Etiqueta: Covid-19 México migrantes México