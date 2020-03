Inicio Noticias Política INE cierra temporalmente módulos de atención en el país

Your browser does not support the video tag.

INE cierra temporalmente módulos de atención en el país El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de este lunes 23 de marzo serán suspendidas las actividades en los 858 módulos de atención ciudadana ubicados en todo el país antes la contingencia de salud mundial. La determinación se adopta para proteger la salud de miles de mexicanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos. De acuerdo con especialistas y autoridades en materia de salud, el distanciamiento social es la medida más eficaz que se puede aplicar para evitar la propagación del virus. Con anterioridad, el INE tomó medidas de protección a la salud de la ciudadanía reduciendo en un 70 por ciento el aforo en las salas de espera de los módulos e instrumentando la realización de actividades del Instituto en todo el país con el personal mínimo indispensable en oficinas. Por otro lado, desde la semana pasada un número importante de instituciones de educación básica, media y superior -públicas y privadas- de todo el país, determinaron la suspensión de actividades, y a partir de este lunes 23 -como en su momento anunciaron las autoridades de Educación Pública-, la totalidad de las instituciones de educación cerrarán sus instalaciones. El INE se mantendrá atento a estas y otras acciones de prevención que sean anunciadas o sugeridas en los próximos días por las autoridades sanitarias del país. Una vez superada la emergencia epidemiológica, el INE reprogramará las citas establecidas con anterioridad y reanudará las actividades de los módulos de atención ciudadana, garantizando que todos los trámites pendientes serán atendidos con celeridad y profesionalismo, como es la norma. Covid-19 México ine

Etiqueta: Covid-19 México ine