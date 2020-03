Inicio Noticias Puebla Habilitan número y micrositio para orientar sobre Covid-19 en Puebla

Habilitan número y micrositio para orientar sobre Covid-19 en Puebla El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud (SS), puso a disposición de la población en general el número telefónico 800 581 4444, para orientación o dudas sobre el Covid-19, así como habilitó un micrositio, derivado de la contingencia. La dependencia recordó que si algún poblano o poblana estuvo en países con transmisión del también llamado coronavirus como: China, Japón, Italia, Alemania, Francia, España, Estados Unidos u otro, o haya tenido contacto con algún enfermo de este padecimiento, se le deberá hacer un estudio epidemiológico completo, por lo que podrá llamar al número telefónico mencionado. Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales y causan enfermedades respiratorias, que van desde el resfriado común hasta la neumonía. En el caso del Covid-19, los síntomas son: fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, dificultad para respirar y malestar general. La SS reiteró las medidas de higiene que tienen que llevar a cabo las y los poblanos para evitar el contagio: lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón; usar soluciones de alcohol gel al 70 por ciento; evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe así como no saludar de mano, beso o abrazo. También, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común; al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o hacerlo en el ángulo interno del brazo y resguardarse en casa. La atención a la ciudadanía del número telefónico de referencia 800 es de 24 horas, mientras que para acceder al micrositio puedes dar click aquí. coronavirus Puebla Covid Puebla Secretaría Salud Puebla

