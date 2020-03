Inicio Noticias Municipios Sierra Norte En reunión de Coplademun de Huauchinango exigen obras

En reunión de Coplademun de Huauchinango exigen obras Cerca de 30 presidentes de comités de obra se dieron cita en la presidencia municipal de Huauchinango para ser partícipes de la primera sesión ordinaria de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun). Dicha sesión se llevóa cabo para la priorización de obras para juntas auxiliares y colonias de la cabecera municipal a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020. En entrevista con María Elena Hernández, responsable del trabajo popular de Antorcha en el municipio, expresó que se habían dado cita en la presidencia municipal debido a que a algunos comités no les fueron contempladas sus necesidades por sus autoridades locales. “Varios de nuestros compañeros que son miembros de los comités de obra asistieron a esta sesión con la única intención de ingresar solicitudes para obras y servicios públicos en sus localidades, debido a que en semanas pasadas no hubo priorización por parte de sus autoridades locales, indicación que debía acatarse por órdenes del ayuntamiento”. Agregó que a pesar de haber asistido a dicha sesión, se toparon con la negativa de esas mismas autoridades, negándoles ingresar alguna petición, señalando que por dedazo, ya traían priorizadas las obras para sus localidades, dejando a la deriva las demandas de cientos de personas. Por último, dijo que “hace unos días hicimos una visita a la dirección de obras públicas donde nos comentaron que algunas de nuestras peticiones serían contempladas, por lo esperaremos un tiempo considerable para ver cómo queda el (…) aunque adelantamos que en caso de recibir respuestas negativas, vendrán comisiones presionadoras y así iremos incrementando el número de gente hasta denunciar una posible agresión a nuestros derechos de petición”, finalizó. boletín Antorchista Huauchinango

