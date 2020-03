Inicio Noticias Puebla En lo que va de 2020, Puebla es sexto en muertes maternas con 5 casos

En lo que va de 2020, Puebla es sexto en muertes maternas con 5 casos Puebla fue la sexta entidad con más defunciones de embarazadas al sumar cinco casos en lo que va de 2020 –datos actualizados al 17 de marzo–, por lo que en relación con el mismo periodo de 2019 se tuvo un caso menos, ya que en ese periodo fueron seis. Información de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud indicó que las entidades con más mortalidad de embarazadas fueron el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Nayarit con 14, 12, 11, 8, 7, 5 y 4, respectivamente. Las principales causas de muertes fueron enfermedad hipertensiva, edema proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (22.4 por ciento), hemorragia obstétrica (20.7 por ciento) y aborto (6.9 por ciento). A nivel nacional se han registrado 116 fallecimientos de embarazadas en 31 entidades federativas, pues sólo Hidalgo no tiene decesos. El 69 por ciento de las defunciones fue notificada por la institución en donde ocurrió la defunción. En el país, la razón de mortalidad materna calculada es de 27.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 16.8 por ciento con respecto a la misma fecha del año pasado. Dirección General de Epidemiología embarazadas muertes maternas

