En enero, balanza agroalimentaria de México crece 19.6%: Sader En el primer mes del 2020, la balanza agroalimentaria registró un superávit de 708 millones de dólares, cifra superior en 116 millones de dólares a lo reportado durante enero del año anterior, lo que representa un incremento de 19.64 por ciento a tasa anual. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con base en cifras del Banco de México, y señaló que durante enero pasado las exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron tres mil 151 millones de dólares, con un incremento anual de 6.20 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019. En cuanto a las importaciones agropecuarias y agroindustriales, indicó que presentaron un aumento de 2.85 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que ascendió a un monto de dos mil 444 millones de dólares. En lo referente a los bienes agropecuarios (no incluye agroindustria), mencionó que, para enero del 2020, se presentó un alza en las exportaciones y una disminución en las importaciones, derivando en un saldo de la balanza agropecuaria y pesquera positivo de 624 millones de dólares, cifra mayor en 24.42 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. En el rubro agroindustrial, las exportaciones alcanzaron los mil 443 millones de dólares, un crecimiento a tasa anual de 8.28 por ciento; mientras que las importaciones mostraron un avance de 9.38 por ciento, sumando un total de mil 360 millones, resultando así un superávit en su balanza comercial de 84 millones de dólares, cifra que presenta un decremento a tasa anual de siete por ciento. En cuanto a las exportaciones agroalimentarias, los principales grupos de productos que, en conjunto, concentraron más del 60 por ciento de los envíos fueron: hortalizas, con el 28 por ciento de participación; frutas, 20 por ciento, y bebidas, 17 por ciento. El sector de cárnicos es el que presentó mayor dinamismo durante enero del 2020, con una variación positiva de 26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Cerveza y tomate, los productos más exportados Los cinco productos de exportación con mayor valor comercial durante enero fueron estos: la cerveza (343 millones de dólares); tomate (266 millones de dólares); aguacate (248 millones de dólares); pimientos y chiles (215 millones de dólares), y tequila y mezcal (148 millones de dólares). La dependencia federal apuntó también que durante el mes de enero los ingresos obtenidos por exportaciones agroalimentarias superaron los alcanzados por ventas petroleras, remesas e ingresos por turismo, siguiendo así la tendencia que se presentó durante el 2019. En las importaciones agroalimentarias poco más del 50 por ciento de las compras se concentran en cuatro grupos: cereales, 19 por ciento; cárnicos, 17 por ciento; semillas y frutos oleaginosos, 10 por ciento, lácteos y demás productos de origen animal, siete por ciento. Este último grupo es el que presenta mayor dinamismo, ya que sus importaciones crecieron 18 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Balanza agroalimentaria exportaciones Sader

