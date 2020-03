Inicio Noticias Municipios Sierra Negra Edil antorchista da inicio a bacheo en carretera de Ixcaquixtla

Edil antorchista da inicio a bacheo en carretera de Ixcaquixtla Por las condiciones deplorables en la que se encuentra la carretera de Ixcaquixtla a la junta auxiliar de Cuatro Rayas, el edil Antorchista Salvador Castañeda Luna dio inicio a trabajos de bacheo para cubrir los espacios más dañados por el tránsito vehicular. Desde el inicio de su administración, el alcalde afirmó que solicitó al gobierno del estado la rehabilitación de la carretera federal Acatlán de Osorio a la Colorada en el tramo de Santa Clara Huitziltepec a Ixcaquixtla; sin embargo, hasta la fecha no se ha tenido respuesta, por lo que en agosto del año pasado, el ayuntamiento reparó las zonas con baches en la carretera que va a Cuatro Rayas, para mejorar las condiciones de tránsito de los vehículos y para evitar accidentes en la zona. En esta ocasión, el munícipe está instrumentando, otra vez, el bacheo para reparar las áreas dañadas; también contemplará vialidades de San Ixcaquixtla, pues en temporada de lluvia, es cuando más deterioro sufren las carreteras. El bacheo inició en la entrada de San Ixcaquixtla, en la avenida Nava Castillo, vialidad más transitada por el transporte colectivo y concluirá en la comunidad de Cuatro Rayas. Antorcha Puebla Movimiento Antorchista

