Con aval de Comuna, harán baile sonidero en Álamos pese a Covid-19 Pese a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, un grupo de personas cerró la calle 8 de Ampliación Vista Hermosa Álamos a fin de hacer un gran baile de sonidero por el “cierre de Carnaval”, para la noche de este domingo, con el presunto aval del ayuntamiento de Puebla. Así lo reportaron a este medio vecinos de la colonia, ubicada en el oriente de la capital poblana, quienes señalaron que los organizadores “no son de por aquí” y presumen tener permiso de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) para “hacer lo que quieran”, incluso vender bebidas alcohólicas. Refirieron que, hace dos años, vendieron bebidas embriagantes en tal cantidad que había “gente tirada” sobre las banquetas y otros orinando frente a las paredes de las casas, además que el evento culminó cerca las cinco de la mañana y dejó un “muladar” de basura. Hace un año –contaron– el festejo se canceló porque un conflicto con “adversarios” de la colonia Historiadores, de donde supuestamente proceden los organizadores, generó una trifulca con golpes e incluso disparos. En esta ocasión, comenzaron la descarga de sillas y equipo desde las seis de la mañana hasta que elementos de Seguridad Vial, a bordo de una camioneta blanca, arribaron al lugar, pero tras dos horas ahí “recibieron una orden” y se retiraron dejando que siguieran sus preparativos. Por lo anterior, vecinos criticaron que el ayuntamiento nada haga para frenar las intenciones de “gente violenta”, quien “sólo viene a hacer negocio a costa nuestra”, pese a que el jueves pasado, René Sánchez Galindo, titular de la Segom, aseguró que el ayuntamiento no estaba dando anuencias para la realización de eventos públicos. Álamos Puebla Ayuntamiento Puebla baile sonidero Puebla Covid-19 Puebla

