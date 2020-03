Inicio Noticias Puebla Barbosa recomienda a todos los sectores suspender actividades por contingencia

Barbosa recomienda a todos los sectores suspender actividades por contingencia Como parte de la contingencia por la pandemia de Covid-19, el gobernador Miguel Barbosa Huerta recomendó a la población y autoridades a que a partir del lunes al 19 de abril, suspender temporalmente las actividades no esenciales de sectores públicos, social y privado. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde explicó que la medida se tomó en base a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud estatal, que hasta el momento ha registrado 17 casos positivos en Puebla, con corte del pasado sábado. Además, Barbosa Huerta dejó un número para comunicarse en caso de presentar alguna duda, así como un link a una página del gobierno estatal, donde viene desde información oficial, como anuncios, hasta recomendaciones. Siguiendo las indicaciones de la @SaludGobPue ante el #COVID-19, del lunes 23 de marzo al 19 de abril, se recomienda suspender temporalmente las actividades no esenciales de los sectores públicos, social y privado.

Más información al 800 581 4444 o enhttps://t.co/Q1tH2Uzwha pic.twitter.com/7v16h2EZCb — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 22, 2020 Covid-19 Puebla miguel barbosa

