Ayuntamiento creará directorio virtual de servicios a domicilio La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) municipal anunció la creación de un directorio virtual de servicios a domicilio que ofrecen empresarios poblanos, así como un catálogo de productos relacionados a la atención médica y de higiene. Lo anterior como parte de los acuerdos del comité de prevención y continuidad de operaciones del ayuntamiento y así sumar esfuerzos con el sector empresarial para mitigar las afectaciones económicas y sociales que pudieran derivarse de la contingencia mundial a causa del virus Covid-19. De esa manera, se impulsará el consumo local desde casa mediante un directorio con los servicios a domicilio que ofrecen las diversas cámaras, consejos y asociaciones de empresarios asentados en Puebla capital, con el objetivo de generar formas de cooperación y vinculación entre la ciudadanía, el sector empresarial y la administración local; dando así puntual cumplimiento de las recomendaciones realizadas a nivel federal y municipal. Adicionalmente, se creará un catálogo de productos relacionados directamente con la atención médica, higiene, sanitización, desinfección, protección preventiva y manejo adecuado de residuos infectocontagiosos. Este directorio se podrá consultar a partir de la próxima semana a través de la página web www.sedeco.pueblacapital.gob.mx y estará en constante actualización. Para todas y todos los empresarios interesados en inscribirse al directorio virtual, deberán enviar un correo electrónico. Asimismo, la dependencia pondrá a disposición del sector empresarial una línea telefónica para atender todas las dudas e inquietudes surgidas al respecto, llamando al número 3 09 4600, extensión 5472 y 5474, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Ayuntamiento Puebla Covid-19 Puebla

