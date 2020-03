Inicio Noticias Puebla Avanza rehabilitación de rutas de evacuación en el Popocatépetl

Your browser does not support the video tag.

Avanza rehabilitación de rutas de evacuación en el Popocatépetl Para garantizar la seguridad de la población en caso de contingencia volcánica, la Secretaría de Infraestructura rehabilita caminos vitales en nueve rutas de evacuación, a través de 13 acciones con una inversión de 45 millones de pesos. El secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, supervisó las obras que se ejecutan en el ramal a San Miguel Tecuanipan, en la localidad de Santiago Tochimizolco, y en el entronque carretero Coyula-Cohuecan-Xochiteopan, del municipio de Atzitzihuacan. En el primer ramal se realiza el tendido de mezcla caliente del kilómetro 0+000 al 1+100 y en el kilómetro 1+300 al 2+500. De igual forma, se construye un muro de mampostería en el kilómetro 0+907 en el carril derecho. Durante el recorrido de supervisión, Gámez Murillo enfatizó que para el gobierno de Puebla es de vital importancia contar con caminos en buenas condiciones para garantizar la seguridad de las personas en caso de contingencia volcánica. popocatepetl rutas de evacuación

Etiqueta: popocatepetl rutas de evacuación