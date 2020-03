Inicio Noticias Nacional Autoriza Segob transmisión de cultos religiosos por Covid-19

Autoriza Segob transmisión de cultos religiosos por Covid-19 La Dirección General de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), autorizó la transmisión del acto de culto religioso denominado Eucaristía Solemne este 22 de marzo, en un horario de 12:00 a 13:00 horas, en la Basílica de Guadalupe. Ante la situación de posibles contagios del Covid-19, conocido como coronavirus, durante actos de culto, diversas asociaciones religiosas han hecho valer esta prerrogativa para así seguir atendiendo a sus fieles, supliendo las reuniones de culto público de conformidad con las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Informó que, mediante oficio AR-03/3336/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, la Dirección General de Asuntos Religiosos autorizó la transmisión de dicho acto de culto solicitado por el Apoderado Legal de la Basílica de Guadalupe (SGAR 3:434/2002) Alberto de la Mora Hernández mediante las televisoras y radiodifusoras detalladas por el interesado en su solicitud respectiva. La Segob resaltó que todas las asociaciones religiosas debidamente registradas tienen derecho desde 1992 a transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos. Lo anterior con fundamento en los artículos 9, fracción III; 21, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 30 y 31 del Reglamento de dicha Ley; y 86, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. Asuntos Religiosos México

