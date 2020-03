Inicio Noticias Nacional Aún internados, 4 intoxicados por fármaco en hospital de Pemex

Aún internados, 4 intoxicados por fármaco en hospital de Pemex De 51 pacientes intoxicados por Heparina Sódica, contaminada con la bacteria Klebsiella Pneumoniae, en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, cuatro siguen internados, mientras que 47 están con vigilancia diaria de manera ambulatoria. Así lo reportó este domingo Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de un comunicado, donde detalló que, de los cuatro hospitalizados, tres permanecen en Medicina Interna “sin complicaciones”, mientras que “uno se encuentra en Terapia Intensiva, bajo tratamiento de reemplazo renal continuo”. En tanto, 41 pacientes han sido dados de alta por mejoría clínica, tras reportar intoxicación por la aplicación de dicho fármaco, usado para hemodiálisis. La empresa productiva del Estado garantizó que el tratamiento de hemodiálisis sigue disponible para los pacientes que lo requieren. Cabe recordar que, el pasado 18 marzo, Pemex confirmó la muerte del séptimo paciente intoxicado, aunque familiares de lo afectados acusan que los decesos sumarían 12. Heparina Sódica negligencia medica Pemex

