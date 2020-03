Inicio Noticias Municipios Centro Asesora Comuna de Ocoyucan a adultos mayores sobre Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Asesora Comuna de Ocoyucan a adultos mayores sobre Covid-19 Con el objetivo de orientar e informar a la comunidad adulta mayor del municipio de Ocoyucan, el departamento de Instancia de la Mujer perteneciente al DIF municipal, implementó una serie de pláticas de prevención ante la pandemia del Covid-19. En este contexto acudieron a la localidad de Francisco Sarabia, donde el personal de la Instancia de la Mujer explicó los principales síntomas que se presentan; entre los cuales son dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, dolor muscular y malestar abdominal. La directora de Instancia de la Mujer en Ocoyucan, Abigaí Pérez Romero explicó que el virus se transmite por vía aerea y contacto humano, por lo que recomendó tomar medidas preventivas como cualquier contacto con personas, lavado de manos constante, cubrirse la nariz y la boca. Finalizó recomendando a los presentes que en caso de sentirse mal deberán consultar al médico sí presentan alguno de los síntomas y evitar el automedicarse. coronavirus covid-19 ocoyucan

Etiqueta: coronavirus covid-19 ocoyucan