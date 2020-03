Inicio Noticias Puebla SSC detiene a 4 presuntos asaltantes en colonias de Puebla capital

SSC detiene a 4 presuntos asaltantes en colonias de Puebla capital Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) detuvieron, en tres acciones distintas, a cuatro hombres por su presunta participación en asaltos: dos, en la colonia Rosales, uno en la colonia Universidades y un par más en La Paz. Así lo dio a conocer la dependencia este jueves, a través de un comunicado, donde refirió que, en un primer caso, policías de la Región Norte, Zona Tres, capturaron a Alberto “N.” y Jonathan “N.”, de 39 y 24 años de edad, quienes fueron señalados por un empleado de una empresa cervecera como responsables de despojarlo de mercancía. De lo anterior, se logró recuperar lo robado así como, el aseguramiento custodio de un objeto punzocortante y de una motocicleta, en la cual pretendían darse a la fuga ambos masculinos. Por otra parte, a través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, la SSC tomó denuncia sobre el robo en grado de tentativa de un vehículo, en inmediaciones del bulevar Municipio Libre a la altura de la colonia Universidades; elementos de Seguridad Ciudadana Región Sur, arribaron al lugar en tiempo breve. En consecuencia, se procedió a la detención de Víctor “N.”, de 34 años quien requirió traslado a un hospital de la ciudad para valoración médica. También, se aseguraron dos automóviles y un objeto punzocortante. Por otra parte, sobre avenida Reforma sur, colona La Paz, Fuerzas Municipales de la Región Centro, detuvieron a Arturo “N.”, de 19 años, quien fue señalado por un ciudadano como responsable de asalto, en complicidad con otro sujeto. Los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para la apertura de las Carpetas de Investigación correspondientes. Editado por Paola Zitlalpopoca asaltos Puebla seguridad puebla SSC Puebla

