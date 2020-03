Inicio Noticias Puebla Sedif pospone actividades en “Casa del Abue” ante Covid-19

Sedif pospone actividades en “Casa del Abue” ante Covid-19 El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla (Sedif), determinó suspender actividades en la Casa del Abue, con el fin de mantener la salud ante el Covid-19, ya que atienden a 850 personas que asisten a talleres y a servicios médicos. Asimismo, los Centros de Capacitación y Desarrollo (Cecade) y Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), de todo el estado, cancelarán los cursos, talleres y actividades a partir de este fin de semana. La prioridad del Sedif es salvaguardar la salud de las personas, principalmente de los adultos mayores, quienes son el sector en riesgo de Covid-19, de acuerdo con autoridades sanitarias. Pues en la “Casa del Abue”, se atienden a 850 personas, quienes asisten a diversos talleres y realizan actividades deportivas, recreativas y culturales, además, reciben servicios médicos como geriatría, estomatología, fisioterapia, urología, laboratorio y medicina en general. Se tiene previsto que las actividades en estos espacios se reactiven el 20 de abril próximo, dependiendo de las indicaciones que emitan expertos. CAIC Casa del Abue Cecade contingencia sanitaria Puebla covid-19 sedif

