Sedena crea empresa AIFA para administrar aeropuerto en Santa Lucía La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó la empresa AIFA, que será de Participación Estatal Mayoritaria, para administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que su personal construye en la base área militar de Santa Lucía. Así lo dio a conocer este jueves el general René Trujillo Miranda, presidente del Comité de Administración del aeropuerto por parte de la Sedena, quien explicó que esta compañía obtendrá, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una concesión de sociedad mercantil para prestar servicios aeroportuarios. Refirió que AIFA está prevista en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 y que, desde el 20 de mayo de 2019, se integró un Comité Multidisciplinario para realizar gestiones relacionadas con su administración. Señaló que, entre sus objetivos, está el apegarse a la normatividad establecida en el Principio Rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y aplicar un plan de negocios competitivo. Por su parte, Ricardo Vallejo Suárez, general de brigada e ingeniero encargado de las obras del aeropuerto, indicó que, en cuanto esté lista la edificación, esta será entregada a AIFA. En julio de este 2020, la empresa iniciará con la concesión para la operación, mientras que en julio de 2021 comenzarán las pruebas de operación. Cabe recordar que, el pasado miércoles reiteró que la Sedena obtendrá las ganancias y utilidades que deje el aeropuerto Felipe Ángeles, y ayudará en la construcción de dos tramos del Tren Maya. Aeropuerto Santa Lucía AIFA Sedena

