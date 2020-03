Inicio Noticias Nacional Sector de telecomunicaciones y Federación se apoyarán ante pandemia

Sector de telecomunicaciones y Federación se apoyarán ante pandemia El sector de telecomunicaciones y radiodifusión se comprometió a apoyar al gobierno federal ante la pandemia de Covid-19 en México, a través de acciones como la generación y difusión de información veraz sobre la enfermedad a través de sus canales. Lo anterior, en el encuentro convocado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 18 de marzo, al cual acudieron empresas, instituciones educativas y autoridades federales. Acordaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coordinará y dará seguimiento a los compromisos y acciones que la industria, la academia y distintas instancias de gobierno ante la contingencia. En este contexto, el IFT propuso a los actores trabajar para hacer más efectivo este apoyo de la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en tres ejes: · Mantenimiento de la operación de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. · Potenciar a las tecnologías de la información y comunicaciones como herramientas indispensables para mitigar los efectos de esta problemática. · Ofrecer a la ciudadanía información confiable y certera sobre el desarrollo de la contingencia, a fin de que tomen medidas preventivas que eviten la propagación del Covid-19 en sus círculos más cercanos y, evitar la difusión de noticias falsas y malintencionadas sobre este problema. · Durante la reunión, la SCT informó además que se mantiene la operación del Sistema Satelital Mexicano Mexsat y de otras redes y servicios para dar continuidad a los programas prioritarios del gobierno. Secretaría de Salud, única fuente de comunicación Los asistentes a este diálogo plural estuvieron de acuerdo en la necesidad de mantener a la Secretaría de Salud como única fuente de información a fin de conservar unidad y coherencia en la comunicación. Asimismo, concordaron en abrir nuevas vías de contacto con la ciudadanía, como mensajes SMS y la navegación sin costo, en páginas de Internet con información veraz sobre el COVID-19. Los representantes de las universidades ofrecieron apoyo sicológico y de trabajo social, para contener el pánico entre la población y pusieron a disposición de las autoridades sus medios de comunicación masivos, para apoyar la difusión de mensajes de cuidado y prevención. Por su lado, la industria ofreció generar contenidos de información veraz sobre la contingencia y colocarlas sin costo en sus respectivas páginas de Internet y solicitó apoyo de las autoridades del sector y del órgano regulador, para facilitar el despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. “Un componente fundamental en este esfuerzo de apoyo conjunto es la elaboración de una guía para los usuarios (…) en la que se destaque la disponibilidad de medios alternativos de comunicación, como la radio y la televisión, para ofrecer información oportuna y autorizada (…) para evitar saturación y sobrecarga de las redes de telecomunicaciones por el uso de los dispositivos móviles,” dijo la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife Villalón. Al encuentro, acudieron representantes de las secretarías de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación. También estuvieron representantes de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, de la oficina de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor. De parte de la academia, fueron convocados la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La industria estuvo representada por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación de InternetMX. covid-19 pandemia telecomunicaciones

