Por detención, Castillo Montemayor demanda a Carrancá y funcionarios de RMV El exfuncionario Francisco Castillo Montemayor presentó su demanda en contra el exfiscal, Victor Carrancá Bourguet, el extitular de la Sedatu, Rodrigo Riestra Piña y otros involucrados, por encarcelarlo durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Alrededor de las 11:50, se apersonó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir un proceso penal en contra del juez, ministerios públicos, secretarios, servidores de la Contraloría y demás funcionarios que colaboraron en su detención en encarcelamiento. “Me denunciaron de un delito de peculado sin tener ningún elemento ni haber podido configurar el cuerpo del delito. Hicieron todo un proceso. Estoy seguro que lo hicieron de común acuerdo todos, porque los trámites los hicieron con una velocidad que no se observa en los sistemas judiciales del país”, comentó. Explicó que cuando fue detenido el 15 de noviembre del 2016, las autoridades “integraron en un día” su expediente, así como la orden de aprensión en su contra, ocasionando, con ello, un proceso que lo privó de su libertad durante un año tres meses. Aseguró que su inocencia quedó demostrada en tribunales, ya que “no tenían ni un solo elemento para configurar el delito”, por lo que la Fiscalía –entonces a cargo de Carrancá Borguet— actuó con “una total ilegalidad”, lo cual, indicó, le da argumentos para denunciarlos. Anteriormente, Castillo Montemayor había precisado que Riestra Piña, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, fue quien mandó a un auditor a ratificar la denuncia en su contra, mientras que el papel del ahora exfiscal se encargó de orquestar la carpeta de investigación. Por ello, precisó que este proceso legal busca la reparación del daño, una disculpa pública, al igual que la inhabilitación de los funcionarios involucrados, así como consecuencias penales. Castillo Montemayor fue perseguido por el gobierno panista luego de criticar la remodelación que se hizo al Parque Estatal Flor del Bosque, cuando estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot). FGE Francisco Castillo Montemayor Rafael Moreno Valle Rodrigo Riestra Piña Víctor Carranca Bourguet

