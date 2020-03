Inicio Noticias Mundo Muertes en Europa por Covid-19 superan los de China; van 4 mil

Muertes en Europa por Covid-19 superan los de China; van 4 mil Mientras China, país donde inició el brote de Covid-19, reportó que este jueves no hubo ningún contagio local, el continente europeo supera los 100 mil casos, mientras que más de 4 mil personas fallecieron, superando así al país asiático. Europa registra al menos unas 100 mil 470 personas infectadas, cerca de la mitad de los casos en el mundo, unos 236 mil 420, de los cuales 81 mil 155 están en China, donde 3 mil 130 personas perdieron la vida. Tan solo en Italia, 3 mil 405 personas fallecieron a causa del nuevo coronavirus, 427 de ellos en las últimas 24 horas, en tanto que los contagios sobrepasan los 41 mil, de los cuales 4 mil 400 se han recuperado. España es el cuarto país a nivel mundial con más contagios, al registrar 17 mil 394 así como 803 muertes, seguido de Alemania, donde los casos superan los 14 mil 400. China parece salir del brote de la infección al reportar este jueves que no se detectó ningún contagio local de la enfermedad, aunque las infecciones importadas no cesan al registrarse unas 34. El país asiático impuso medidas de cuarentena en todo su territorio, un aislamiento que duró alrededor de 56 días. Solo Haití y Belice, sin contagios en América En tanto a América, hay conocimiento de que en todos los países del continente hay contagios confirmados de Covid-19, a excepción de las naciones de Haití y Belice. Estados Unidos concentra el mayor número, al registrar al menos 11 mil 274, mientras que en Latinoamérica, Brasil y Chile reportaron 428 y 342 casos, respectivamente. México registra 118 contagios, mientras que la noche del pasado miércoles la Secretaría de Salud confirmó el deceso de un hombre a causa de la enfermedad. Fuentes: El País / La Nación coronavirus coronavirus Europa covid-19 Europa

