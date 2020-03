Inicio Noticias Cultura La Unesco te invita a acceder a su Biblioteca Digital Mundial

La Unesco te invita a acceder a su Biblioteca Digital Mundial La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) liberó el acervo de su Biblioteca Digital Mundial y en formato multilingüe que incluye libros, fotografías y películas, lo que implica una colección de más de 20 mil artículos. Esta invitación a los cibernautas es para hacer más atractiva la cuarentena para hacer frente a la pandemia del Covid-19, misma que se lleva a cabo en diversos países para tratar de frenar este padecimiento que en el mundo ya cobró la vida de más de 9 mil personas. Los contenidos que ha liberado la Unesco provienen de 194 países y que se encuentran en 145 idiomas, los temas de consulta giran en torno a la filosofía y la psicología, ciencias naturales, matemáticas, tecnología (ciencias aplicadas), literatura y retórica, historia y geografía, bellas artes —de este último se pueden hacer consultas sobre urbanismo y paisajismo, arquitectura, artes plásticas, fotografía, música—, entre otros. Otros recintos culturales que también han aumentado su oferta digital cultural han sido los museos Nacional del Prado o del Louvre, el Ballet Bolshoi, la Ópera de París, el MET de Nueva York, la galería Tate de Londres o el Museo Soumaya de la Ciudad de México y que además de visitas virtuales cuentan con videos, videoconferencias, documentales o transmisiones vía streaming. Fuentes: Aristegui Noticias/Excélsior Biblioteca Digital Mundial covid-19 oferta digital cultural Unesco

