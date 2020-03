Inicio Noticias Nacional Juez declara a “El Larry” culpable del homicidio de Miroslava Breach

Your browser does not support the video tag.

Juez declara a “El Larry” culpable del homicidio de Miroslava Breach Un juez declaró culpable a Juan Carlos N, alías “El Larry” por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en una próxima audiencia, el tribunal decidirá su condena que podría ir de los 50 a los 70 años de cárcel. Este hombre es el primer condenado por la muerte de la reportera, el juez federal consideró que Juan Carlos N participó en el homicidio de Breach Velducea por orden de Crispín Salazar, líder del grupo delictivo de Los Salazar, como represalia por el trabajo periodístico que evidenciaba el nexo del crimen organizado con políticos de la región de Chihuahua. En marzo de 2017, Crispín Salazar, habría ordenado su asesinato a “El Larry”, que a su vez delegó el encargo a Moreno Ochoa quien contrató a dos sicarios, Ramón Zavala, el pistolero, y Jaciel Vega, el conductor del vehículo. Cabe recordar que la periodista Miroslava Breach fue asesinada en 2017 cuando salía de su casa en la ciudad de Chihuahua, ella se especializada en la fuente política y de seguridad, fue corresponsal del diario La Jornada durante más de 15 años y editora de El Norte de Juárez. Fuentes: Animal Político/El País Chihuahua El Larry Miroslava Breach periodistas asesinados

Etiqueta: Chihuahua El Larry Miroslava Breach periodistas asesinados