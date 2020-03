Inicio Noticias Mundo Inicia ensayo clínico de la vacuna contra Covid-19: OMS

Inicia ensayo clínico de la vacuna contra Covid-19: OMS Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó que el inició del primer ensayo clínico de la vacuna contra el Covid-19; asimismo, se organizan estudios en diversos países para comprobar su eficacia frente al coronavirus. En un comunicado, la OMS afirmó que las pruebas inician 60 días después de que China compartió la secuencia genética del virus, lo cual es “un logro increíble”, al tiempo que investigadores de todo el mundo se unen para evaluar diferentes tratamientos experimentales. El titular de la OMS refirió que la organización y sus miembros comparan estos procedimientos entre sí, para generar datos sólidos y así demostrar cuales son los más efectivos. Países como Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia participan en el ensayo, el cual lleva por nombre “Solidaridad”, resaltó el director. Asimismo, recalcó que el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, una recaudación organizada por la OMS, ha juntado más de 43 millones de dólares, donados por unas 173 mil personas y organizaciones. coronavirus oms Tedros Adhanom Gebreyesus vacuna Covid-19

