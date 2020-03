Inicio Noticias Salud IMSS pide extremar cuidados a adultos mayores ante Covid-19

Your browser does not support the video tag.

IMSS pide extremar cuidados a adultos mayores ante Covid-19 Debido a que los adultos mayores son los más vulnerables al Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió extremar los cuidados y precauciones de esta población, especialmente en aquellos que tengan enfermedades crónicas. La coordinadora clínica del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”, Yessica Pérez González, enfatizó que “en este momento lo más importante es proteger a los adultos mayores, que son la población más susceptible”. Sugirió ayudar a estas personas con sus compras, recoger sus medicamentos y recetas, así como procurar que tengan medicación suficiente para los próximos dos meses. Detalló que en las personas de 60 años en adelante el virus puede causar enfermedades pulmonares, las cuales pueden requerir de asistencia médica e incluso terapia intensiva. Por tanto, llamó a seguir las medidas de higiene y aislamiento social, a la vez que se deben evitar los saludos de mano, beso y abrazo, además de lavar las manos con agua jabón o desinfectante. En niños y adultos jóvenes, el Covid-19 se ha manifestado como una infección respiratoria leve, con síntomas como tos y fiebre de bajo grado, por lo que es muy poco frecuente que evolucione hacia una neumonía, indico la doctora. Asimismo, aseguró que el personal del IMSS cuenta con la capacitación para identificar un posible caso del nuevo coronavirus, y así tomar las acciones pertinentes. adultos mayores coronavirus covid-19 IMSS

Etiqueta: adultos mayores coronavirus covid-19 IMSS