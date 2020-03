Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Hallan a un hombre sin vida en San Andrés; suponen fue un suicidio

Your browser does not support the video tag.

Hallan a un hombre sin vida en San Andrés; suponen fue un suicidio Luego de que trascendiera el hallazgo de una persona muerta en el interior de un autobús en San Andrés Cholula, el ayuntamiento confirmó el deceso de un varón, el cual presentaba un impacto de bala; familiares del occiso refieren que se trató de un suicidio. Alrededor de las 21:50 horas del pasado miércoles, policías del municipio referido se trasladaron a la avenida Niños Héroes y calle Santa María, en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, luego de que una mujer reportara a su familiar inconsciente. Personal médico confirmó el deceso de un hombre de unos 48 años, mientras que las diligencias del Ministerio Público (MP) encontraron un impacto por proyectil de arma de fuego en el cuerpo. Familiares señalan que presuntamente se trató de un suicidio, ya que el ahora occiso presentaba problemas familiares, refieren. san andres Cholula San Antonio Cacalotepec suicidio

Etiqueta: san andres Cholula San Antonio Cacalotepec suicidio