Guarderías del IMSS no cerrarán; refuerzan medidas por Covid-19 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que sus guarderías continuarán operando ante la contingencia por el Covid-19, por lo que se reforzará la limpieza en las instalaciones y se revisará la condición de los niños que acudan a estos centros. En un comunicado enviado el 17 de marzo, el instituto aseguró que como medida sanitaria se implementarán al día cinco recorridos, para detectar si algún infante presenta signos de enfermedad, así mismo, se inspeccionará a los niños cuando ingresen, para descartar temperatura o síntomas respiratorios. En caso de detectar a un menor enfermo, se contactará a los padres para que lo recojan y lo lleven a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. El IMSS indicó que esta es una prestación esencial para las madres y padres trabajadores, que en promedio atiende a unos 215 mil menores en sus 417 mil guarderías. Asimismo, aseveró que el personal educativo está capacitado para la detección de cualquier tipo de enfermedad. coronavirus México Covid-19 México guarderías IMSS IMSS

