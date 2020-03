Inicio Noticias Nacional Este 19 de marzo, llega equinoccio de primavera del 2020

Este 19 de marzo, llega equinoccio de primavera del 2020 Este jueves será el primer equinoccio del 2020, que consiste en que el Sol se situé en el plano del ecuador terrestre y alcance el punto más alto de su elevación sobre el horizonte (cenit), con relación al observador, que se centra sobre su cabeza. Dicho fenómeno es el momento del año en que el día y la noche tienen la misma duración debido a que el Sol se encuentra sobre el ecuador del planeta Tierra. Asimismo, marca el fin del invierno y el inicio de la primavera, pues en el hemisferio sur inicia el otoño, ahí ocurre el equinoccio otoñal. La palabra, como tal, proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Los equinoccios suceden en dos ocasiones al año, el primero es entre el 19 y el 21 de marzo y el segundo, entre el 21 y el 24 de septiembre de cada año. Cabe resaltar que en las pirámides de Teotihuacán y Chicén-Itzá no habrá acceso al público para deleitar dicho evento, ya que autoridades prefieren evitar el contagio del Covid-19. equinoccio de primavera 2020 primavera 2020

