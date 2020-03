Inicio Noticias Educación Esta es la estrategia de la SEP en Puebla por contingencia sanitaria

Esta es la estrategia de la SEP en Puebla por contingencia sanitaria A través de medios electrónicos como correos, grupos de WhatsApp y, en algunos lugares, materiales impresos, será como los docentes enviarán las actividades a las y los alumnos, por la contingencia sanitaria que iniciará el 23 de marzo. Con el objetivo de culminar los planes de estudio, el secretario de Educación (SEP) de Puebla, Melitón Lozano Pérez, presentó la agenda de trabajo académica que deberán de realizar los estudiantes durante las dos semanas que se suspenderán las clases por la contingencia sanitaria del coronavirus. En sesión extraordinaria del Consejo Técnico Estatal, el funcionario se reunió con directores de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundarias técnicas y generales, bachillerato, indígena, educación para adultos y preparatoria abierta, a quienes explicó la estrategia que se deberá aplicar en este periodo. En este sentido, Lozano Pérez precisó que el próximo lunes 23 de marzo, cada plantel educativo deberá instalar el Consejo Técnico Escolar extraordinario, en el que los docentes integrarán la Comisión de Salud. Los maestros, además, deberán planear actividades académicas enfocadas a fomentar la lectura diaria, la conversación, el uso de operaciones básicas, el cálculo mental, la transmisión oral de anécdotas e historias familiares; además deberán reforzar hábitos de higiene personal y limpieza en el entorno. Profesores revisarán actividades Para la aplicación de las actividades de aprendizaje en casa, los maestros deben considerar los siguientes elementos: necesidades del alumno, características de la comunidad escolar y utilizar los recursos didácticos disponibles. Los medios electrónicos y en algunas ocasiones con materiales impresos serán el medio para realizar las actividades, mismas que deberán revisar. El secretario resaltó la importancia de que los miembros de la familia se integren a estas actividades de aprendizaje. Los materiales podrán consultarse y descargarse en la página www.sep.puebla.gob.mx Lozano Pérez puntualizó que los trabajos en casa se realizarán del 23 de marzo al 3 de abril, periodo que comprende el receso académico que se estableció por el gobierno federal ante la contingencia sanitaria; el periodo vacacional tradicional de Semana Santa, será del 6 al 17 de abril. Al recomendar a las y los alumnos, así como al personal docente, reducir el contacto social para evitar la propagación del Covid- 19, indicó que del 17 al 19 de abril se organizarán y realizarán actividades de limpieza en los planteles educativos de Puebla. Por último, indicó que la Comisión de Salud de cada plantel mantendrá monitoreo de estas actividades, luego de señalar que las acciones que se realizarán de manera permanente en las escuelas, son: filtros de corresponsabilidad entre escuelas y padres de familia, filtros en el hogar, “Carta Compromiso de Corresponsabilidad” y el filtro en el salón. coronavirus coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla

