Inicio Noticias Nacional Diputados comienzan juicio político a Robles por “Estafa Maestra”

Your browser does not support the video tag.

Diputados comienzan juicio político a Robles por “Estafa Maestra” La Cámara de Diputados inició desde este jueves el juicio político contra Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, por su presunta implicación en el caso “Estafa Maestra”, que causó el desvío de 7 mil millones de pesos en recurso públicos. Lo anterior, tras acordar erigirse como órgano de acusación en la víspera, con los votos de la mayoría de Morena, pero sin la presencia de los diputados de oposición, pertenecientes al PAN, PRI y PRD, que tampoco asistieron este día. La Sección Instructora, encabezada por el morenista Pablo Gómez Álvarez, halló elementos para responsabilizar a la exfuncionaria por el desvío de 7 mil millones de pesos a través de contratos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Por su parte, Robles Berlanga dio a conocer, a través de Twitter, que no asistiría “por dignidad” a lo que calificó como la “crónica de una sentencia anunciada”, pues acusó que los diputados que la van a juzgan buscan revancha política y violaron su derecho de audiencia. Ella permanece recluida en Penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, donde está sometida a proceso por ejercicio indebido del servicio público por omisiones que impidieron dicho desvío de recursos públicos. camara de diputados Estafa maestra Sedatu sedesol

Etiqueta: camara de diputados Estafa maestra Sedatu sedesol