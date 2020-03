Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Cuautlancingo e Icatep firman convenio para dar cursos de negocios

Cuautlancingo e Icatep firman convenio para dar cursos de negocios La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) para ofrecer cursos de capacitación para que padres de familia y jóvenes inicien su propio negocio. Los talleres, indicó la presidenta municipal, tendrán validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, dijo que de esa manera podrán incursionar en la vida laboral de manera más fácil, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida. “Son buenas noticias para el municipio, el Icatep se ha convertido en una herramienta importante toda vez que las personas que más lo necesitan puedan acceder a estos cursos”, señaló la alcaldesa. Respecto al curso, Marco Abel Rodríguez, encargado de despacho del Icatep, Unidad Cholula, señaló que los interesados podrán elegir varias opciones de especialización, dentro de los requisitos que deben presentar son: INE, Acta de Nacimiento, CURP y Comprobante de Domicilio, todos en original y 2 copias. Las inscripciones se realizan en la Regiduría y Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente, Interior del Palacio Municipal de Cuautlancingo. Los cursos de capacitación para el autoempleo que se imparten son: Masoterapia, el cual se otorga en el Centro Cultural de Cuautlancingo y concluye este 23 de marzo. Panadería y Pastelería, el cual se llevará a cabo del 31 de marzo al 28 de abril de 8:00 a 13:00 horas, los días martes se impartirán en el Centro Cultural de Cuautlancingo y los días jueves en el DIF de Cuautlancingo, ubicado en la calle Uranga, número 52, Barrio del Calvario, para mayores informes se pueden comunicar al 2 85 13 62 extensión 1035. ayuntamiento Cuautlancingo Icatep

