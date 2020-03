Inicio Noticias Puebla Comuna de Puebla, sin dar permisos a ambulantes ni para eventos

Comuna de Puebla, sin dar permisos a ambulantes ni para eventos Ante la contingencia por la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Gobernación (Segom) del ayuntamiento de Puebla reiteró que no ha dado permisos de ventas de temporada a vendedores ambulantes ni anuencias de la Secretaría Técnica para celebrar eventos sociales. Lo anterior, a través de René Sánchez Galindo, titular de la (Segom), quien recomendó abstenerse a realizar aquellos encuentros masivos que sin autorización se realicen en la capital poblana ante el riesgo que estos representan. La dependencia señaló que, como parte de las medidas preventivas se suspenderán hasta nuevo aviso los informes de labores que se habían realizado en las últimas semanas. Estableció también un plan de coordinación con ediles auxiliares para que se continúe con los proyectos en sus demarcaciones a través de herramientas virtuales. En caso de los mercados, la Segom dio instrucciones a la Dirección de Abasto y Comercio Interior de emitir en cada uno de los establecimientos las recomendaciones sanitarias que deben tomarse para evitar la propagación de este virus. La dependencia recordó que está disponible a resolver dudas, generar preguntas o comentarios, a través del teléfono 309.44.00, en la plataforma 072 o en redes sociales como @GobernacionPue. Editado por Paola Zitlalpopoca Comerciantes Puebla Covid-19 Puebla Eventos Puebla Segom Puebla

