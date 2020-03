Inicio Noticias Economía Comercio informal de Puebla será el más afectado por el Covid-19

Comercio informal de Puebla será el más afectado por el Covid-19 El comercio informal en Puebla será el más vapuleado por la contingencia del Covid-19, ya que no habrá consumidores en las calles, señaló el economista de la BUAP, Huberto Juárez Núñez. Indicó que la actividad económica local se mueve un 70 por ciento en el ambulantaje, lo cual repercutirá en quienes viven de la venta del día y que durante el mes de vacaciones anticipadas con motivo de la Semana Santa que se dio para exhortar a las familias que se mantengan en aislamiento o salgan lo menos posible, traerá un panorama negativo para ese sector. Indicó que en el caso del resto de la economía formal, las empresas garantizarán a sus empleados el pago correspondiente, esto con una previsión de un mes que se cree sea la más complicada por la contingencia. Desconoció cuál sea la estrategia del gobierno estatal para hacer frente al panorama económico que se avecina, pero confía en que sea bueno. Sobre la planta Volkswagen de México, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Juárez Núñez rechazó que pueda tener una afectación en su mercado, pues éste no es interno sino de exportación, a través del cual se mueve el 70 por ciento de la producción. Indicó que la autoridad estatal deberá tener un panorama real de los efectos que traerá a la economía esta contingencia en el mes que se calcula de parálisis en las actividades productivas y comerciales. BUAP Huberto Juárez Núñez Comercio informal Puebla covid-19

