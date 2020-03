Inicio Noticias Puebla Clausuran verificentros de Puebla por anomalías; verificación, suspendida

Your browser does not support the video tag.

Clausuran verificentros de Puebla por anomalías; verificación, suspendida El gobierno de Puebla y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron verificentros de la entidad por incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM), puesto que el programa de verificación vehicular 2020 queda sin efecto. Lo anterior, lo reveló la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, quien a su vez detalló que “al dejar sin efecto este esquema, los ciudadanos no tendrán la obligación de verificar hasta que se emita un nuevo programa, y por lo tanto no habrá multas ni operativos”. “Nuestra primera obligación es garantizar el cuidado del medio ambiente y el acceso a una calidad adecuada del aire. No podemos decirle a los ciudadanos que cumplan con una obligación si estamos detectando falta de cumplimiento de la norma por quienes brindan el servicio de la verificación”, explicó. Con respecto a los propietarios de vehículos que obtuvieron con anterioridad la verificación de hologramas 0 y 00 mantienen su vigencia, y quien tenga la necesidad de circular en la Ciudad de México lo podrá hacer, ya que existe un oficio de la Secretaria de Medio Ambiente de dicha ciudad que reconoce los hologramas emitidos por los estados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), explicó. Por último, Manrique Guevara indicó que aquellos ciudadanos que necesitan renovar sus hologramas, podrán hacerlo en Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México, ya que estos son integrantes de la CAME. CAME clausura de vereficentros gobierno de puebla Profepa

Etiqueta: CAME clausura de vereficentros gobierno de puebla Profepa