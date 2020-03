Inicio Noticias Puebla CDH inicia 3 quejas de oficio por falta de medicamentos en hospitales

CDH inicia 3 quejas de oficio por falta de medicamentos en hospitales La Comisión de Derechos Humanos (CDH) inició tres quejas de oficio por el presunto desabasto de medicinas para niños y mujeres enfermas de cáncer, pues ningún afectado ha presentado una querella de manera formal. Así lo informó, en entrevista, el presidente de dicho organismo, José Félix Cerezo Vélez, quien explicó que los procesos los abrieron porque acudieron a los hospitales donde los pacientes acusaron desabasto para presenciar la problemática que señalaron. Refirió que aunque se han acercado a las personas afectadas para conocer de viva voz la situación por la que atraviesan los pacientes, no han tenido resultado positivo, pues ninguno les ha dado una versión formal. Precisó que realizaron tres visitas cuando se han manifestado y aunque han buscado al representante del grupo que ha dado entrevistas a los reporteros, con la CDH no se ha pronunciado sobre el tema. “A través de las notas que hemos visto publicadas en medios de comunicación, radio y televisión nos hemos acercado y abierto tres quejas de oficio en el sentido de desabasto de medicinas, sólo son las apertura de oficio que abrimos”, pronunció. Indicó que por este caso ha hecho requerimientos a la Secretaría de Salud y los hospitales donde se han presentado las protestas, con la respuesta de que tienen los medicamentos, pero tarda un poco el proceso para dárselos. Es necesario precisar que en el Hospital para el Niño Poblano ha habido protestas de padres de los pacientes acusando que no hay medicamentos para sus hijos, mientras que en el Hospital de la Mujer, poblanas se han quejado de que no hay insumos para atender el cáncer de mamá que padecen. Amparo contra su designación, improcedente En otro tema, Cerezo Vélez reiteró que no tendrá efecto el amparo contra su designación que una de las aspirantes presentó en noviembre pasado, ya que fue a destiempo y la ley establece que es improcedente. Recordó que el recurso se promovió el 4 de noviembre, mientras que la toma de protesta fue el 6 del mismo mes: “Que quede claro que es una suspensión provisional de una de las etapas del proceso, pero no el amparo como tal, pero no está surtiendo sus efectos y sigo siendo presidente; desde mi perspectiva, el acto ya no existe tras tomar posesión”, expresó Afirmó que el artículo 61, en su fracción séptima de la Ley de Amparo de Puebla, señala que es improcedente el juicio de amparo por actos soberanos del Congreso y sus comisiones en las que se designe un cargo, como en este caso el nombramiento del presidente de la CDH Finalmente, el ombudsman consideró que en dos meses se tenga una resolución definitiva del proceso, aunque afirmó que hasta el momento no ha sido notificado de una posible suspensión a su cargo. CDH falta de medicinas hospitales José Félix Cerezo Vélez

