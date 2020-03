Inicio Noticias Municipios Centro Antorcha gestiona 2 aulas nuevas para secundaria de Huejotzingo

Antorcha gestiona 2 aulas nuevas para secundaria de Huejotzingo El Movimiento Antorchista gestionó ante la presidencia municipal de Huejotzingo la construcción de dos aulas en la secundaria técnica 143, que pertenece a la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, las cuales beneficiarán a más de 100 alumnos. Así lo dio a conocer el líder antorchista Alejandro López Quiroz, quien señaló que, “con el trabajo que venimos realizando en la zona como organización, logramos que la presidencia municipal nos apoyara con estas dos aulas que pronto ocuparán los jóvenes”. Destacó que, desde sus orígenes, Antorcha se dado a la tarea de exigir a las autoridades federales, estatales y municipales más escuelas en las comunidades sumidas en el rezago. A su vez, resaltó que lo jóvenes contarán con aulas nuevas “gracias a la lucha que nuestra organización hace todos los días, por lo que los jóvenes deben aprovechar y hacer buen uso de las que hoy se les otorga”. Antorcha Puebla Aulas Puebla Huejotzingo Puebla

