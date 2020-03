Inicio Noticias Educación Alumnos de secundaria 16 de Tecomatlán desarrollan proyectos tecnológicos

Alumnos de secundaria 16 de Tecomatlán desarrollan proyectos tecnológicos Para su educación integral, los alumnos de la escuela secundaria técnica 16 de Tecomatlán desarrollan proyectos de tecnologías como agricultura, costura, computación, pecuarias y PCIAA (Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos Agrícolas). Así lo destacó el Movimiento Antorchista, cuyo proyecto educativo, se aplica en dicho plantel, donde los estudiantes reciben a diario teoría de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, los cuales ponen en práctica en el uso de las herramientas, instrumentos, maquinaria y materiales que trabajan en el plantel escolar. De acuerdo con la organización, estos proyectos se trabajan en los talleres durante dos horas, todos los días de la semana, y consisten en tareas como sembrar, cosechar, hacer manualidades, alimentación de ganado y elaboración e industrialización de alimentos. En agricultura, los estudiantes se dedican a la siembra, cosecha y venta de nopales, maíz, tomate, pepino, cilantro y a la elaboración y venta de composta. En actividades pecuarias, aprenden la reproducción, alimentación y venta de animales como: lechones, gallinas y guajolotes, además, se les enseña el cuidado específico en cada etapa del desarrollo de los animales y el tratamiento de sus enfermedades. Antorcha Puebla Talleres tecnológicos Puebla Tecomatlán Puebla

