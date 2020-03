Inicio Noticias Política TEEP establece acuerdo para medidas preventivas ante Covid-19

TEEP establece acuerdo para medidas preventivas ante Covid-19 El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) anunció que las sesiones públicas se suspenden del 17 de marzo al 31 de marzo del presente año y actividades jurisdiccionales se realizarán con el personal indispensable como medias preventivas ante el Covid-19. Lo anterior para prevenir una mayor propagación del virus, por lo que la contingencia durará hasta en tanto las autoridades federales y estatales indiquen que ha concluido el periodo de “aislamiento preventivo”. Las sesiones públicas se suspenden del 17 de marzo al 31 de marzo del presente año, salvo las que por su urgencia y/o vencimiento de término tengan que llevarse a cabo necesariamente, por lo que se restringe el acceso al público en general a las mismas.

Los debates que se susciten, tales como sentencias, sesiones y la emisión de comunicados, se transmitirán en tiempo real en la plataforma digital de Facebook del Tribunal y en su página institucional www.teep.org.mx. Además, se suspenden actos públicos de carácter académico, foros, congresos o cualquier otro que implique la concentración de personas en la que participe el Tribunal. Se suspenden audiencias de alegatos que soliciten las partes en los procesos jurisdiccionales; en el entendido de que podrán presentar por escrito los argumentos que estimen pertinentes para la resolución de los medios de impugnación. Mientras que los medios de impugnación que ya se encuentren en instrucción de este organismo jurisdiccional y cuyas partes hayan señalado correo electrónico o números telefónicos, serán utilizados para poder realizar las notificaciones correspondientes y las demás notificaciones se harán mediante los estrados electrónicos en la página web www.teep.gob.mx. Para la consulta de expedientes, las personas autorizadas deberán solicitarlo en el área de recepción del Tribunal, precisando los datos de identificación del mismo, una vez verificados, personal jurisdiccional pondrá a su disposición el documento para que lo revise. A los solicitantes de expedientes en trámite que no hayan señalado correo electrónico, que así lo deseen, deben proporcionar una dirección electrónica para que por ese medio se puedan realizar las notificaciones, el cual lo harán por escrito debidamente firmado y escaneado y deberá ser enviado a la brevedad posible a las siguientes direcciones: actuario.sga@teep.org.mx y oficialdepartes-sga@teep.org.mx, para habilitar la base de datos. Finalmente, se adoptará la modalidad de “oficina en casa”, motivo por el cual se dará aviso al personal. covid-19 medidas preventivas TEEP

