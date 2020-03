Inicio Noticias Puebla Sube a 10 los contagios por Covid-19 en Puebla; 140 personas, en observación

Your browser does not support the video tag.

Sube a 10 los contagios por Covid-19 en Puebla; 140 personas, en observación El secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que subió a 10 las personas que han dado positivo con el Covid-19 en Puebla, además de que hay 140 ciudadanos que están siendo vigilados por haber tenido contacto con los contagiados. En rueda de prensa, en conjunto con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal comentó que de los diez casos, ocho son del grupo que viajó a Europa en días pasados, mientras que una trabajadora de la empresa Volkswagen y otro el que dio los cursos en la planta, pero este último ya fue dado de alta. Precisó que el número de pacientes con coronavirus podría elevarse en las siguientes horas, pues hay muestras en laboratorio pendientes y existe el caso de una familia que vive en La Vista que podría estar contagiada y causado una dispersión del virus. Refirió que a la fecha se han hecho 43 pruebas al mismo número de personas, de las que 26 han sido negativas de los contagios, las diez que se tienen confirmados y siete que son las que están pendientes de tener resultado. Manifestó que las personas que tuvieron contacto con los diez contagiados permanecerán en observación y aislamiento en sus domicilios hasta 14 días, a fin de verificar la evolución del virus y de acuerdo a lo que marca el protocolo de salud. En tanto, Barbosa Huerta indicó que el empresario que viajó a Estados Unidos y es residente de La Vista se hizo una prueba de coronavirus en un laboratorio privado, pero no informó del resultado, por lo que se hará el examen este miércoles en el Laboratorio Estatal de Salud. Y es que, dijo, el escenario es incierto, pues si bien en Puebla aún no hay contagio horizontal, que es el que se da por contacto entre personas, con el caso del residente de La Vista podría propagarse mayor el contagio por los lugares donde estuvo. Hospitales darán información de pruebas a poblanos Por ello, al comunicarse con esta persona exhortaron a que su familia se haga las pruebas en los hospitales del sector salud, a fin de conocer si están positivos en el virus o no, ya que se estima que la curva epidemiológica arrojará contagios de forma horizontal, en dos o tres semanas. Antes esto, el mandatario poblano anunció que en la reunión que tuvo con directores de hospitales y laboratorios particulares, durante las próximas 24 horas, deberán informar de los casos que para sus análisis resulten positivos para el Covid-19. Refirió que esto lo hace para que se tenga una coordinación eficaz y poder responder a la crisis que se tienen, además de que es una coyuntura e urgencia y de salud publica, por lo que no puede reservase información en la materia, ya que de lo contrario podrían tener responsabilidades legales. “Esta situación se da porque quienes viven en Puebla y cuenta con recursos viaja mucho y estamos padeciendo por ello, y es ahí donde vamos a encontrar muchos casos, el gobierno estatal tendrá las conducciones para hacer cara a la contingencia que se viene”, expresó. Por otra parte, anunció que sobre casos de poblanos varados en otros países, el gobierno del estado buscará regresarlos a Puebla e incluso financiará sus viajes, esto con el fin de garantizar su salud y no se expongan a los contagios. #AlMomento, rueda de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta y el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez. Publicado por Ángulo7 Noticias en Miércoles, 18 de marzo de 2020 10 casos covid-19 laboratorios Miguel Barbosa Huerta

Etiqueta: 10 casos covid-19 laboratorios Miguel Barbosa Huerta