SRE apoya a mexicanos que buscan regresar al país por Covid-19 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que sus consulados y embajadas “trabajan al máximo de sus capacidades” para apoyar a los mexicanos que buscan regresar al país ante la contingencia mundial por Covid-19, desde Europa y América Latina. A través de un comunicado, señaló que, en esta tarea, el gobierno federal enfrenta la imposición de medidas restrictivas nacionales y regionales muy distintas, así como la constante cancelación de vuelos y reducción de frecuencias en diversas rutas. Refirió que, al inicio de la pandemia, el apoyo a connacionales se centró en el continente asiático, pero, en días recientes, las solicitudes de asistencia se han concentrado en Europa y América Latina, así como en puntos de tránsito y sitios turísticos en Medio Oriente y el norte de África. Ha gestionado retorno de más de mil mexicanos Con la ayuda de gobiernos extranjeros y aerolíneas, ha gestionado el regreso al país de más de mil personas, y ha facilitado el tránsito otros, desde China, Corea, Japón, Tailandia, Vietnam, Singapur, Perú, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia, Alemania, Azerbaiyán, España, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Reino Unido y Rusia. Afirmó busca la viabilidad de repatriar connacionales que se encuentran en otros países y que seguirá realizando gestiones especiales en los puntos donde hoy existe menor conectividad. Por lo anterior, llamó a los mexicanos a evitar todo viaje internacional que no sea estrictamente esencial, y pidió a quienes quieran regresar a territorio nacional en el corto plazo, deben considerar todas las opciones comerciales disponibles. covid-19 mexicanos en el extranjero sre

