Inicio Noticias Puebla Puebla se convierte en quinto estado en expedir actas de nacimiento en braille

Your browser does not support the video tag.

Puebla se convierte en quinto estado en expedir actas de nacimiento en braille En Puebla, se tiene registro de 63 mil personas con alguna discapacidad visual, cifra que representa el 15.1 por ciento de casos que hay en el país, por lo que, este miércoles, se convirtió en el quinto estado en expedir actas de nacimiento en sistema braille. Al poner en funcionamiento el nuevo módulo en el juzgado del DIF estatal y entregar los primeros 48 documentos, la directora general del organismo, Leonor Vargas Gallegos, mencionó que en el país hay 415 mil 800 personas con dicha discapacidad. En su intervención, Manuel Carmona Sosa, director del Registro Civil, reiteró que con este módulo Puebla se convierte en el quinto estado del país en contar con esta modalidad, en apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad, así como para que el derecho a la identidad sea más accesible e inclusive para todos. Esto se da luego de que en diciembre pasado, el gobierno estatal emitió la licitación para modernizar el Registro Civil, con la que se adquirió 25 equipos de cómputo y tecnologías de la información, una impresora braille y un vehículo especial equipado para ofrecer este servicio de manera móvil en campañas especiales. Gobierno busca sistema digital Por su parte, Barbosa Huerta adelantó que en su administración se destinarán recursos para que “pronto” se cuente con un sistema digital para que, desde cualquier parte del mundo y del país, se pueda tramitar el acta de nacimiento, matrimonio, entre otras. Esto, señaló, forma parte del proceso de digitalización del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Catastro. En tanto, Rosario Orozco Caballero, presidenta del DIF estatal, sostuvo que aun cuando expedir actas de nacimiento en sistema Braille pudiera parecer un paso sencillo, “es de gran significado en materia de inclusión”, ya que se logran condiciones de igualdad. Dijo que esta iniciativa pone al estado en la línea que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los organismos defensores de los derechos humanos y las instituciones que luchan por la inclusión. actas en sistema braille DIF estatal Miguel Barbosa Huerta

Etiqueta: actas en sistema braille DIF estatal Miguel Barbosa Huerta