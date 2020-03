Inicio Noticias Nacional Por delitos en indagación de Ayotzinapa, también van por Tomás Zerón

Your browser does not support the video tag.

Por delitos en indagación de Ayotzinapa, también van por Tomás Zerón La FGR va por capturar a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), e incluso habría pedido a la Interpol una ficha roja en su contra, por su presunta implicación en delitos durante la investigación del caso Ayotzinapa. De acuerdo con los primeros reportes, los delitos por lo que se perseguiría al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto son tortura, desaparición forzada y desaparición de pruebas, lo que habría impedido las justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. En entrevista con medios nacionales, padres los jóvenes desaparecidos celebraron la orden de captura y refirieron que, desde el pasado 5 de marzo, supieron que se liberarían órdenes de aprehensión contra diversos implicados, en su última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Felipe de la Cruz, vocero de los padres, consideró que la orden contra Zerón de Lucio indica que hay compromiso por llegar a la verdad del crimen y romper el pacto de impunidad que se dio en el sexenio pasado. No obstante, remarcó que, para las víctimas, está pendiente que todos los implicados vayan ante la justicia, así como las capturas de Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, e incluso del expresidente Peña Nieto. Ayotzinapa FGR Tomás Zerón de Lucio

Etiqueta: Ayotzinapa FGR Tomás Zerón de Lucio