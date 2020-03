Inicio Noticias Economía Peso mexicano cotiza a 24 unidades por dólar, máximo histórico

Peso mexicano cotiza a 24 unidades por dólar, máximo histórico El peso registró este miércoles un mínimo histórico de 24 unidades por dólar estadounidense; la moneda mexicana se ha ido depreciando por factores como el precio del petróleo a nivel mundial y la propagación del Covid-19. La moneda nacional acumula una depreciación de entre el 20 y 30 por ciento a lo largo de 2020, según medios especializados, mientras que el dólar se fortaleció un 4 por ciento entra las divisas americanas. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró operaciones esta mañana con pérdidas de 2.2 por ciento, cuando en la sesión del martes registró bajas de poco más de 3 por ciento. Mientras que el crudo mexicano se vendió el martes a 18.17 peso dólares el barril, su precio más bajo desde marzo de 2002, una devaluación mayor al 60 por ciento si se considera que a finales de 2019 la mezcla cotizaba en más de 57 dólares. En tanto, el precio del petróleo a nivel mundial continúa a la baja, al registrarse que el barril West Texas Intermediate, referente estadounidense, cotizaba en unos 23.60 dólares, un mínimo nunca antes visto al depreciarse un 12 por ciento. Fuentes: El Economista / La Silla Rota Editado por David Celestino BMV dólar peso peso mexicano precio del petróleo

