Issste, con operaciones normales en áreas médicas y administrativas El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que opera con normalidad en todas sus áreas médicas y administrativas, por lo que pidió no hacer caso a información que se difunda fuera de canales oficiales. Lo anterior, luego de que el pasado 13 de marzo, el periódico La Jornada, en su versión digital, publicó una nota titulada «Reporta Issste sólo un caso confirmado de Coronavirus». Refirió que gente ajena al diario distorsionó y cambió el texto para que pareciera que el Instituto suspendía labores administrativas durante el periodo recomendado por las secretarías de Educación Pública y Salud, derivado de la situación relacionada con el Covid-19, lo cual calificó como “totalmente falso”. Por lo anterior, pidió solo seguir las recomendaciones que diariamente difunden la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. Editado por Paola Zitlalpopoca covid-19 Gobierno de México issste

