Inicio Noticias Puebla Gobierno de Puebla inicia con entrega de placas de circulación

Your browser does not support the video tag.

Gobierno de Puebla inicia con entrega de placas de circulación El pasado 16 de marzo, el gobierno del estado inició con la entrega de placas y tarjetas de circulación, que para autos nuevos tiene un costo de 965 y 530 pesos respectivamente, y cuentan con medidas de seguridad de la Norma Oficial NOM-001-SCT-02-2016. Dicha entrega es aplicable para quienes realicen trámites de alta de nuevo vehículo, alta de vehículo usado, cambio de placas por robo y cambio de dígito. Las nuevas placas, aprobadas por la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), contienen un código QR con dos niveles de lectura, la primera se realiza con cualquier lector convencional y proporciona acceso directo al portal del gobierno del estado, que facilita el cumplimiento de obligaciones en materia vehicular. Mientras que la segunda, es de acceso restringido que solo puede ser leída por dispositivos especiales y contiene información para que la autoridad pueda detectar falsificaciones. Asimismo, están elaboradas en aluminio, material que tiene mayor flexibilidad que la lámina galvanizada, por lo que se minimiza el daño ante un impacto, además de ser ligeras, inoxidables y de fácil manejo e instalación. Finalmente, el engomado cuenta con un sticker lenticular (elaborado con nanotecnología), que minimiza la posibilidad de que sea falsificado. Cabe importante destacar que los ciudadanos que cumplan con los trámites y porten las nuevas placas, serán exentos del programa de Canje de Placas Obligatorio. gobierno de puebla placas de circulación

Etiqueta: gobierno de puebla placas de circulación