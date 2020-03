Inicio Noticias Salud Evita compras de pánico, infórmate y se precavido ante Covid-19

Evita compras de pánico, infórmate y se precavido ante Covid-19 Ante el aumento de contagios del Covid-19, se recomienda evitar las compras de pánico para no crear desabasto, evitar el uso de cubreboca en personas sanas, desinfectar superficies y alimentos e informarte correctamente para no abandonar a mascotas. Evitar las compras de pánico, es lo que recomienda Steven Taylor, autor de la psicología de las pandemias, pues «si el precio de un rollo de papel higiénico se triplica, se le empieza a ver como un producto escaso, lo que puede generar ansiedad«, mencionó. Y es que cabe mencionar que en redes sociales se difundieron imágenes y videos donde personas realizan compras excesivas de papel higiénico, causando desabasto en varias tiendas. El uso de cubreboca no es necesario en personas sanas, así lo señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo cuando se tienen síntomas o cuando se cuide de una persona que este contagiada, y que el uso del producto es eficientes siempre y cuando se combine con lavado de manos con agua y jabón. Antes de ponerse una mascarilla o cubreboca, lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz, evitar tocarla mientras se usa, cambiar de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizar las de un solo uso. Para quitarse la mascarilla: quitarla por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavarse las manos con agua y jabón. Asimismo, la OMS sugiere que en caso de síntomas, evitar automedicarse y solicitar asistencia médica inmediata. Desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, además de comida como frutas y verduras, usando agua jabonosa, es lo que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) También los CDC recomienda no tener contacto cercano con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, quedarse en casa si está enfermo, y cubrirse tanto la nariz como la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar para luego botarlo a la basura. La Secretaria de Salud de México sugiere evitar el gel antibacterial, ya que puede ser un adhesivo para el virus, es mejor lavarse las manos con agua y jabón en 12 pasos. pic.twitter.com/cMjyhgej7g — SALUD México (@SSalud_mx) March 18, 2020 En redes sociales se difundieron imágenes donde puedes lavarte las manos acompañado de una canción preferida, y para los niños se realizó un juego que consiste en pintarle un Covid-19 en la mano y debe lavarlas en el transcurso del día hasta que se le borre el dibujo. Asimismo, la dependencia recomienda informarte correctamente sobre tus mascotas para evitar abandonarlas, ya que ellas no transmiten ni contraen el virus. Mitos sobre el nuevo #Coronavirus #COVID19. Infórmate en https://t.co/tMdfK4Hq08. pic.twitter.com/LQbkWK1HEB — SALUD México (@SSalud_mx) March 18, 2020 Además, autoridades nacionales piden no difundir información falsa, ya que causan histeria colectiva y es el factor que produce las compras de pánico. ¿Qué clase de nado sincronizado es este? pic.twitter.com/GHdW2lHmLI — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) March 14, 2020 Finalmente, se exhortó a mantener distancia de dos metros entre las personas, esto se refiere a los apretones de manos, abrazos, besos y estar en casa si es posible, ya que el contacto físico es la forma de contagio más probable. covid-19 medidas de prevención recomendaciones

